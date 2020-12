FIO-GEN, Al 45' vincono paura e mediocrità: è 0-0

Finisce 0-0 il primo tempo del Franchi tra la Fiorentina e Genoa, che nel corso della prima frazione hanno dovuto sostituire un giocatore a testa, ovvero Zapata (nel Grifone è entrato Ghiglione) e Castrovilli (al posto del 10 c’è Bonaventura). Una chance per parte per le due formazioni: prima Vlahovic ha mandato di testa fuori di poco su cross di Biraghi dalla sinistra e poi Scamacca ha mancato la deviazione con il pallone poco dopo su traversone di Goldaniga. Per il resto una gara bloccata, maldestra (tanti errori da una parte e dall’altra) e tecnicamente modesta.