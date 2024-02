FIO-FRO, Show dei viola al Franchi: è già 3-0 dopo 45'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina pressoché perfetta nel primo tempo contro il Frosinone al Franchi: al termine dei primi 45’ infatti i viola conducono con merito per 3-0 grazie alle reti di Andrea Belotti al 16’ (azione di Ikoné sulla destra e palla al centro per il gol n. 110 del Gallo in Serie A e il primo in viola), di Ikoné (tiro dalla destra deviato da Okoli al 19’) e di Martinez Quarta, che di testa da calcio d’angolo battuto da Biraghi ha realizzato il tris. Da segnalare un clamoroso errore di Nico Gonzalez che sul 2-0 a porta vuota ha messo a lato.