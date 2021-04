FIO-ATA, Dominio Dea al 45': i viola sono sotto 2-0

Finisce con un meritatissimo 2-0 (che poteva essere ben più ampio come passivo) per l’Atalanta il primo tempo del Franchi tra la Fiorentina e la Dea che sta completamente dominando la partita al Franchi. A segno per due volte Duvan Zapata, bravo al 13’ a mettere di testa in rete un cross da angolo e poi al 40’ a fare bis su un’imbucata molto bella (in cui però la linea del fuorigioco della difesa è stata fatta malissimo) di Malinovskyi. I bergamaschi tuttavia avrebbero potuto avere un vantaggio molto più ampio visto che Dragowski in almeno un paio di circostanze si è superato (la parata più bella è stata quella ancora sul bomber colombiano con la mano di richiamo al 19’. Pesa sulla partita un giallo a Romero per un brutto fallo su Vlahovic che sarebbe potuto essere giudicato da espulsione per l’irruenza con cui è stato commesso. Al momento, dunque, lezione di calcio dell’Atalanta sulla Fiorentina (che si è fatta vedere al 46' con un tiro di poco alto di Castrovilli) e partita mai in discussione.