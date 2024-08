FEMMINILE: TONFO IN AMICHEVOLE CONTRO LA ROMA. PRIMI SEGNALI D’ALLARME?

Fonte: A cura di Stefano Berardo

Lo avevamo detto nelle scorse settimane: i due test pre-stagionali non erano molto utili per misurare il livello della squadra femminile viola che la società ha tirato fuori nel corso del mercato estivo. Viceversa, i due match hanno comunque consentito alle ragazze di De La Fuente di mettere minuti nelle gambe e alle straniere nuove di adattarsi a quelli che saranno i ritmi del calcio italiano. Con le altre due partite rimanenti da disputarsi nel corso di questa estate, la Fiorentina avrebbe dovuto dimostrare se il livello della rosa costruita potesse competere effettivamente ai piani alti della classifica di Serie A Femminile. Forse non sarà così. Perché lo scorso weekend, al centro sportivo Giulio Onesti nel cuore della Capitale, le toscane sono uscite pesantemente battute dalle colleghe giallorosse con un nettissimo 3-0. Sì, è calcio d’agosto; sì ancora non si è al meglio della forma; ma il campanello d’allarme però è effettivamente suonato.

Alla Fiorentina Femminile manca ancora qualcosa per completare la rosa, ed è da presumere che anche i dirigenti gigliati presenti all’Acqua Acetosa si siano accorti di questo. Senza una punta da sfondamento e qualche altro aggiustamento in fase difensiva, la Fiorentina rischia di scoprirsi incompleta e incapace di reggere tutti gli impegni che si profileranno nel corso della stagione che sta per partire. Sia chiaro, nessuno dice che la squadra viola debba puntare lo scudetto, ma è importante anche non perdere quel treno europeo (Champions o nuova competizione che sia) che consentirebbe comunque l’accrescimento del blasone della società in tale ambito. Su questo la Roma insegna. Mancano ancora più di dieci giorni all’inizio del campionato (e alla conseguente fine del calciomercato) e c’è rimasto un ultimo test da giocare prima di iniziare a fare sul serio. Nel prossimo fine settimana la Fiorentina è attesa dall’amichevole contro il Como che ha rinnovato la rosa oltre al logo dopo essere passato sotto la proprietà di un fondo americano. La formazione lombarda conterrà anche molte ex viola che tenteranno di fare uno scherzo alla compagine gigliata sia nel corso del pre-season sia durante il campionato quando le sue compagini si affronteranno nuovamente.

A Firenze intanto prosegue la preparazione dell’Under 19 viola agli ordini di Nicola Melani. Dopo avervi annunciato il poker di innesti della scorsa settimana non sono state svelate ulteriori novità nei confronti della compagine giovanile gigliata. Quello che però sappiamo è che la società è intenzionata a raggiungere le final four di categoria e considererà chiusa l’esperienza dell’ex collaboratore di Antonio Cincotta se tale obiettivo non dovesse essere raggiunto. Cosa che porterebbe ad una rivoluzione nel settore femminile viola. E non è l’unico ambiente che necessiterebbe di qualche novità. I tifosi legati alla squadra non sono affatto soddisfatti né degli acquisti effettuati nel corso dell’estate né dal comportamento di alcuni dirigenti gigliati che continuano a rimanere al loro posto nonostante abbiano dimostrato la loro non eccelsa competenza. Tuttavia, come sappiamo, la società sta vivendo un periodo di transizione a seguito della tragica scomparsa di Joe Barone e l’assenza del patron Rocco Commisso ormai inizia a pesare enormemente sull’intero ambiente gigliato. La speranza è che, come lo scorso anno, le ragazze facciano quadrato attorno a loro stesse, al loro tecnico e all’intera città di Firenze per sopperire alle mancanze regalando al tifo viola una stagione di buon livello.