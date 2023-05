FEMMINILE: CALA IL SIPARIO SULLA SERIE A, FIORENTINA QUARTA. TORTELLI RINNOVA FINO AL 2027. REPORT SULLE GIOVANI VIOLA

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

Impossibile non partire con la notizia principale che ha rallegrato l’ambiente femminile gigliato. Lo scorso 26 maggio 2023 la società ha ufficializzato il rinnovo di Alice Tortelli fino al 2027. Un colpo fondamentale se pensiamo all’importanza che ha la ragazza all’interno dello spogliatoio. Ed è doveroso sottolineare come all’inizio di quest’anno solare rimbalzavano pesantemente voci su un suo possibile addio al termine della stagione avendo il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Tortelli, ormai divenuta capitana, è l’ultimo pilastro della prima era della Fiorentina Femminile (quando si chiamava ancora Women’s), vanta nel suo curriculum i primi nonché ultimi trofei messi in bacheca dalla squadra femminile viola oltre ad un invidiabile bagaglio di esperienza in chiave europea. Ripartire da lei per aprire un nuovo ciclo è la mossa più giusta per una società che necessita di un riscatto. Fattore, quest’ultimo, che potrebbe giungere approfittando di una Juventus arrivata a fine fase – e quindi impegnata in una mezza rifondazione – e delle due compagini milanesi che, fino ad ora, hanno investito tanto ma malamente nel calcio femminile. La prossima stagione potrebbe essere un’occasione irripetibile per la formazione toscana.

Tutto questo con buona pace di chi raccontava di un suo passaggio pressoché imminente dalle parti di Milano, sponda nerazzurra. Nonostante il rinnovo di contratto in riva all’Arno, Alice Tortelli difficilmente salirà sull’aereo che porterà le Azzurre in Australia per la disputa del Mondiale Femminile 2024. I risultati altalenanti della squadra viola hanno portato la CT Milena Bertolini a non considerarla nella lista delle possibili partecipanti. La numero cinque gigliata quindi sarà costretta a seguire la rassegna d’Oceania in televisione assieme a diverse sue compagne di squadra. E a proposito di trasmissione in chiaro della competizione, è notizia di pochi giorni fa di un possibile intervento del Governo per consentire la messa in onda delle partite delle Azzurre in Australia e Nuova Zelanda. Il Ministro dello sport Andrea Abodi avrebbe preso per mano il dossier dopo l’interruzione delle trattative tra Rai e FIGC Femminile. Resta da vedersi se riuscirà o meno a strappare un accordo al fotofinish per la trasmissione delle gare della Nazionale Italiana sulla tv di stato o meno. Ma il fatto che intervenga un esponente del calibro di un Ministro della Repubblica dimostra quanto il tema stia a cuore anche ai piani alti.

Torniamo a parlare di Fiorentina e, in particolare, di giocatrici che sono di proprietà della società di Viale Manfredo Fanti ma impegnate lontane da Firenze. Considerato il fatto che sul mercato non ci sono eventuali indizi e non si sa chi sarà ad occuparsene, possiamo concentrarci su chi sogna di tornare in viola e di restarci. Del resto, è stato lo stesso Direttore Generale Joe Barone a insistere sul fatto che la Fiorentina deve crescere i propri giovani in casa, sia per quanto riguarda il maschile sia per il femminile. E dunque vediamo come si stanno comportando le calciatrici gigliate in prestito. Iniziamo il tour da Arezzo dove sono presenti tre elementi provenienti dalla Primavera viola: Sofia Lorieri, Giorgia Fortunati e Isabel Pirriatore. Per Fortunati non sono arrivate marcature ma una crescita costante che l’ha portata ad essere, da gennaio in poi, titolare inamovibile nello scacchiere di Emiliano Testini con diciotto presenze. Venticinque gare ma zero reti per Sofia Lorieri che, rispetto allo scorso anno, sembra un difensore più matura e ordinata. Sono ben venti i gettoni invece per l’ex regista della Primavera allenata da Claudio Ricci, Isabel Pirriatore, che ha inoltre timbrato il cartellino per tre volte in questa stagione.

Scendiamo di categoria rimanendo in Toscana dove il Rinascita Doccia si è assicurata le prestazioni in prestito delle due attaccanti Camilla Campi e Leunora Xhemaj. La prima ha giocato tutte e trenta le gare stagionali mettendo a referto quattordici reti nell’arco della stagione e guadagnandosi la convocazione nella Rappresentativa Toscana della LND. Per la giovane kosovara sono invece sette i sigilli in una ventina di presenze. Purtroppo però la balcanica ha subìto di recente un grave infortunio e dovrà operarsi rimanendo ferma per parecchi mesi. Torniamo in Serie B ma ci spostiamo a Terni dove, dallo scorso gennaio, è in prestito Azzurra Corazzi. Dopo i primi mesi in viola senza vedere il campo agli ordini di Patrizia Panico, la centrocampista – che vanta altri due anni di esperienza tra Cittadella e San Marino Academy - ha messo a referto diciassette presenze in Umbria segnando due reti. A Cesena è stata temporaneamente parcheggiata l’attaccante Martina Sechi che ha iniziato la stagione agli ordini dell’Under 19 gigliata prima di accasarsi in Emilia Romagna. Con trentasei presenze nell’anno solare, tra viola e bianconere, l’ex bomber della Florentia San Gimignano ha messo la palla in rete ben quattordici volte (sette a Firenze, altre sette in Emilia).

Chissà che non sia lei una delle ragazze su cui decida di puntare il nuovo tecnico della Fiorentina Femminile. Chi sicuramente dovrà essere recuperata è Martina Zanoli. Il terzino ex Orobica Bergamo, unica ragazza rimasta nel massimo torneo in prestito al Como, che tanto bene aveva figurato sotto la gestione Cincotta divenendo titolare e segnando i primi goal in viola, tornerà al quartier generale e proverà a giocarsi le sue chance. Con l’imminente addio di Cafferata, Zanoli può essere l’acquisto a costo zero che farà dimenticare l’ex Napoli in procinto di firmare con la Juventus. E a proposito delle partenopee non si può non citare lo straordinario percorso dell’ex capitana della Primavera viola Giulia Giacobbo. Dopo i primi mesi a Firenze, con tanto di esordio in prima squadra, la centrocampista è migrata temporaneamente in Campania dove con dieci apparizioni e tre reti siglate ha contribuito alla promozione del Napoli Femminile giunta dopo la trasferta vittoriosa di Tavagnacco. Prima di chiudere ci spostiamo in Scandinavia dove la società viola ha mandato in prestito l’italoamericana Jenna Menta al Fortuna Hjorring. Stando a quanto siamo riusciti a capire, la ragazza si è ambientata molto bene in Danimarca ma in campo il suo apporto è stato quasi nullo. Nessun goal, tanta panchina e poche presenze da subentrata.

Ora spetta alla dirigenza della Fiorentina e, soprattutto, al nuovo allenatore fare le loro valutazioni. Di sicuro qualcuna di queste ragazze continuerà la propria avventura in prestito, forse altrove rispetto a dove sono ora. Qualcun’altra sosterrà il ritiro estivo a Firenze e avrà la fortuna di allenarsi all’interno del Viola Park che sarà inaugurato a breve. E chissà che, con strutture all’avanguardia come quelle di Bagno a Ripoli e la possibilità di poter ben impressionare, alcune possano avere l’opportunità di mettersi in mostra giocando qualche sprazzo di gara nella prossima Serie A.

Chiudiamo con l’ultimo bollettino di questo campionato. Con la Fiorentina a riposo la Juventus ha scelto di chiudere col botto in casa rifilando una manita alla Roma campione d’Italia, per un pirotecnico 5-2 finale. Le reti sono state di Nystrom, Girelli, Cernoia, Cantore e Pedersen. Minami e Haug segnano i goal della bandiera per le giallorosse. Gara meno spettacolare il derby di chiusura tra Inter e Milan. A vincerlo sono le rossonere grazie ad un acuto di Christie Grimshaw a quindici minuti dal termine. Con tale risultato a concludere clamorosamente al quinto posto – quindi sotto alla Fiorentina - questa poule scudetto è l’Inter che esprime però il capocannoniere del torneo Tabitha Chawinga con ben 23 reti. Ma è in zona salvezza che avviene l’altro clamoroso ribaltone. A Pomigliano infatti la Sampdoria replica il successo di Bogliasco all’andata e liquida le campane per 2-4 condannandole a giocarsi lo spareggio per restare nel massimo campionato. Le blucerchiate invece festeggiano addirittura la salvezza diretta. E pensare che, all’inizio di questa poule retrocessione, sembravano definitivamente spacciate e senza speranza. Un segnale che indica come il campionato italiano di calcio femminile diventi sempre più spettacolare e imprevedibile. Nell’altra sfida il Sassuolo ha liquidato il Como per 2-1 grazie alle reti di Brignoli e Clelland che rendono inutile il goal finale di Stapelfeldt. Lombarde che sbagliano anche un calcio di rigore con Kubassova nel primo tempo. Ha riposato il Parma matematicamente retrocesso che lascerà il posto al Napoli vittorioso a Tavagnacco nell’ultima giornata del campionato cadetto. Azzurre che quindi ritornano nel massimo torneo costringendo la Lazio di Claudio Lotito a giocarsi uno spareggio dall’esito pressoché scontato.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto

Juventus-Roma 5-2

Inter-Milan 0-1

Riposa: Fiorentina

Poule salvezza:

Pomigliano-Sampdoria 2-4

Sassuolo-Como 2-1

Riposa: Parma

Classifica aggiornata:

Roma 67

Juventus 54

Milan 44

Fiorentina 42

Inter 39



Sassuolo 38

Como 25

Sampdoria 21

Pomigliano 21

Parma 16

Retrocesso:

Parma

Promosso in A:

Napoli Femminile

Play-out:

Lazio-Pomigliano (andata 03/06/2023 a Formello, ritorno 10/06/2023 a Pomigliano)