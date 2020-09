FAZIO-FIORENTINA, DIALOGO AVVIATO TRA I CLUB

Federico Fazio e la Fiorentina, un matrimonio possibile, ma allo stesso tempo subordinato a tanti fattori. Non solo il centrocampo e l'attacco quindi da rinforzare per i viola, ma anche la difesa con l'innesto di un calciatore d'esperienza come l'argentino in forza alla Roma. Solo qualche giorno fa infatti in conferenza stampa il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè, parlava di mancanza di certezze per quanto concerne il reparto arretrato lasciando dunque aperte le porte a possibili novità.

Il classe '87 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021, i giallorossi vorrebbero lasciarlo partire per monetizzare qualcosa e non perderlo a parametro zero la prossima estate. Il suo valore attuale si attesta intorno ai 2 milioni di euro e tra i due club c'è già un dialogo avviato per cercare di trovare la quadra e consentire l'approdo di Fazio alla corte di Iachini. Le caratteristiche dell'ex Tottenham sono perfettamente in linea con quanto sta cercando la società di Commisso, ma sicuramente non rappresenta una priorità assoluta per la Fiorentina che dunque sta valutando anche altre piste ed altri fattori.

L'unica certezza è che Fazio non rientra più nei piani di Fonseca ed infatti era già stato dato per fatto il suo trasferimento al Cagliari prima che il giallorosso rifiutasse i rossoblù che hanno poi deciso di puntare su Diego Godin, difensore centrale dell'Inter che sembra ormai indirizzato al club di Giulini. La Fiorentina cerca un rinforzo per il reparto arretrato e pensa a Fazio, la trattativa è reale. Il tempo dirà se si concretizzerà o meno.