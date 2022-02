FASCIA E GARRA: QUARTA ORA VUOL RIPRENDERSI LA VIOLA

Il rosso ingenuo rimediato pochi giorni fa in Coppa Italia è ormai soltanto un lontano ricordo. Dopo i 90’ in panchina contro lo Spezia e l’inizio di partita tra le riserve pure domenica contro l'Atalanta, Lucas Martinez Quarta è tornato in campo per gli ultimi minuti del match con i nerazzurri, dimostrando di aver superato la fase di appannamento (dovuta anche al Covid-19) che lo aveva fatto retrocedere nelle gerarchie di Italiano. I numeri parlano chiaro: il 2022 del Chino prima della gara contro la formazione di Gasperini era durato appena 124', frutto dei 45' (terribili, ma non solo per lui) di Torino e dei 79' giocati a Bergamo, prima di finire sotto la doccia anzitempo per doppio giallo. In mezzo, come detto, una fastidiosa convivenza con il coronavirus che gli ha fatto saltare due gare, oltre ad averlo fatto partire dalle retrovie per altrettante.

Ma la prova dell’argentino contro la Dea non è stata convincente solo sotto l’aspetto numerico (in meno di un terzo di gara ha giocato 20 palloni, con 6 recuperi), visto che è stata anche impreziosita dalla fascia che Cristiano Biraghi gli ha recapitato quando il capitano è stato sostituito a un quarto d'ora dalla fine del match: con Milenkovic già sostituito e Venuti non impiegato, è toccato all’ex River ricoprire per la prima volta con tanto di benda al braccio il ruolo di leader del gruppo nel finale di match, contribuendo con la sua classica “garra” (stavolta meno irruenta ma più pulita del solito) a condurre in porto il successo sull’Atalanta. Una nuova primavera dunque, per l'argentino, è alle porte: complice infatti l’assenza per squalifica di Milenkovic, sabato sera contro il Sassuolo ci sarà ancora spazio per Martinez Quarta, che in campionato non gioca titolare addirittura dal 10 gennaio. E che ora punta a riprendersi la scena.