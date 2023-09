FASCIA DESTRA, Pierozzi in ritardo: le idee di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tutti col fiato sospeso. Sarà probabilmente oggi il giorno giusto per capire l’entità dell’infortunio occorso a Dodo nei primi minuti della sfida contro l’Udinese (REPORT POI ARRIVATO: LEGGI QUI). Un ko che al momento non lasciava presagire nulla di buono, sia per quella che è stata la reazione del giocatore dopo lo stop (oltre alle lacrime, il brasiliano al termine della gara ha dovuto abbandonare lo stadio in stampelle) sia per le sensazioni che da casa Fiorentina si respiravano nell’immediato post-partita.

Nel frattempo Italiano è pronto a correre ai ripari, con l’obiettivo di individuare soluzioni sulla fascia con cui far fronte al (probabile) lungo stop dell’ex Shakhtar. Al momento, infatti, di terzini destri di ruolo disponibili per le prossime gare c’è il solo Kayode, che per fortuna del tecnico nelle tre gare che ha fin qui giocato ha sempre destato ottime impressioni. Tutto tace sul fronte Niccolò Pierozzi: l’ex Reggina, vittima di un problema all’addome nel corso dell’estate, ancora non si sta allenando in gruppo (di fatto, il 2001 ha saltato tutta la preparazione) e la sensazione - in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Fiorentina - è che il suo recupero non sia alle porte. Nelle scorse settimane Pierozzi aveva provato a rientrare in squadra ma, complice un riacutizzarsi del dolore, ha dovuto riprendere a lavorare autonomamente.

La soluzione più immediata - da utilizzare in casi di emergenza - sembra essere dunque quella già vista nella parte finale del match contro l’Atalanta di due settimane fa, ovvero l’adattamento di capitan Biraghi sulla fascia destra mentre restano sullo sfondo altre possibilità più remote come la trasformazione in terzino o di Milenkovic (esperimento già tentato da Pioli nel 2018) o di Martinez Quarta, che a Firenze già ha giocato in quella zolla in un paio di circostanze (una delle quali con Italiano in panchina nella sua prima stagione). Esclusa in modo piuttosto categorico la possibilità che - in caso di prolungato forfait di Dodo - la società possa ricorrere al mercato degli svincolati. Ogni eventuale altro innesto per la corsia destra verrà, semmai, valutato a gennaio.