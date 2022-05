ESTERNI, Che dati contro la Roma. E con la Samp...

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si sta preparando ad affrontare il delicato impegno di campionato con la Sampdoria, in programma lunedì alle 18:30. I Viola arrivano al match dopo la prestigiosa vittoria sulla Roma, gara in cui la squadra ha messo in campo una prestazione importante soprattutto sotto il profilo tecnico: dai dati ufficiali infatti si evince come la Roma abbia corso di più (111.683 km contro 111.005), e proprio per questo emerge maggiormente il rendimento in termini di palleggio e dribbling degli uomini di Italiano, che hanno registrato la terza miglior performance del turno di Serie A per possesso palla e la quarta per passaggi riusciti.

Numeri che certificano una grande partita a livello collettivo nella quale spicca il rendimento degli esterni. Gonzalez si è procurato e ha poi trasformato il rigore dell'1-0 e, insieme ad Ikoné, si piazza al secondo posto dei giocatori con più dribbling riusciti nell'ultima giornata. La Fiorentina andrà così a Genova con la consapevolezza di potersi affidare ad un reparto esterni in grande spolvero, dai quali passerà molto nella partita con la Samp, visto che sulla fascia sinistra Augello fa compagnia ai già citati Gonzalez e Ikone sul podio della speciale classifica dribbling. In definitiva lunedì ci aspetteranno grandi duelli sulle corsie laterali, magari decisivi per l'esito del match.