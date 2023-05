ERRORI E POLEMICHE SOCIAL: JOVIC RISPONDE SUL CAMPO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La rete di Luka Jovic, segnata dopo pochi minuti dal suo ingresso nel secondo tempo, è un segnale dopo gli errori sotto porta contro il Basilea e le recenti polemiche social. Il serbo è tornato a segnare dopo due mesi e mezzo (l'ultima volta nel 2-1 contro il Milan) e ha così portato a 12 il bottino personale in questa stagione tra campionato e Coppe.

L'ex Real Madrid aveva già dato qualche risposta giovedì, con movimenti ad attaccare la porta che avevano messo in difficoltà la difesa del Basilea, ma era mancata la giusta precisione negli ultimi metri. In ogni caso, gli va dato il merito di aver spizzato il pallone di testa che poi, dopo un rimpallo, è finito nei piedi di Barak per il gol del 3-1. Oggi le risposte che Italiano cercava, con il gol che ha aperto la partita e ha permesso alla Fiorentina di portare a casa quantomeno un punto, non scontato dopo le fatiche di soli 3 giorni fa.

E adesso, con un Cabral che resta avanti nelle gerarchie, ma che nelle ultime uscite ha dimostrato di non essere al top dopo alcuni problemini fisici, Jovic si candida comunque per un minutaggio importante in questo finale di stagione, dove tutta Firenze sogna di portare a casa almeno un trofeo, che manca da troppo tempo.