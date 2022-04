ERRORE, APPROCCIO MA ANCHE QUESTIONE DI QUALITÀ﻿

L'errore decisivo all'Arechi è stato di Igor, ma al brasiliano poco si può imputare se non un incidente di percorso in una stagione in crescendo. Una partita no e una scelta completamente sbagliata e troppo superficiale sul rinvio in cui si è fatto strappare il pallone da Bonazzoli sono anche frutto di una possibile stanchezza di un difensore che è titolare inamovibile e che oggi aveva in Milenkovic un compagno forse non al 100 per cento dopo il virus intestinale.

Quello che però ha pesato sulla sconfitta è stato un approccio completamente sbagliato tanto che anche Davide Nicola si è stupito che la sua squadra abbia fatto così presto gol alla Fiorentina che non ne subisce mai nel primo quarto d'ora. Forse la squadra viola voleva far sfogare la Salernitana prima di prendere le redini del gioco ma certo non ci si aspettava che non entrasse proprio in campo e lasciasse agli avversari la possibilità di quattro o cinque palle gol nel primo tempo.

Quello che è balzato all'occhio è stata però anche una formazione in cui è mancata la qualità, soprattutto a centrocampo dove le scelte sono obbligate e dove le mezzali hanno deluso. D'altronde il centrocampo titolare è tutto infortunato e Italiano deve fare la frittata con le uova che ha, per citare una frase cara al vecchio tecnico Sousa. Sta di fatto però che Duncan a destra non è stato efficace come a sinistra (dove anche Maleh ha deluso), visto che su quella corsia la Salernitana è spesso salita con Venuti che si è fatto superare troppe volte Ma con Odriozola in campo si è vista la differenza anche e soprattutto in fase di spinta: lo spagnolo insomma ha apportato quella qualità che è mancata in quella fascia e in tutti i reparti. Qualità che gli esterni d'attacco (anch'essi deludenti) senza supporto non hanno saputo esprimere. Italiano saprà fare tesoro degli errori, nella speranza del ritorno di Bonaventura, perché si possa innalzare ancora il tasso della qualità, per non sciupare tutto il bel percorso fin qui fatto dalla squadra.