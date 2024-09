È SEMPRE PIÙ ITAL-VIOLA: QUANTE RISPOSTE DALLA NAZIONALE

Un po' in controtendenza con quella che sembra essere la narrativa predominante del nostro calcio, che vede un campionato in cui i calciatori italiani fanno sempre più fatica ad imporsi su quelli stranieri, con il conseguente impoverimento della Nazionale, la Fiorentina ha deciso di vestirsi d'azzurro, tanto che si può parlare di vera e propria "Itali-Viola". In generale, Palladino ha finora schierato il 60,1% di giocatori nati all'interno dei nostri confini nazionali. Un dato secondo solo a quello che fa registrare il Monza, che fa leggermente meglio con il 63,3% e che pone i viola in una élite di sole altre 3 squadre (Napoli, Cagliari e, appunto, Monza) che possiedono una percentuale di utilizzo di stranieri al di sotto del 50%.

Il ritrovato Kean - Complice l'infortunio di Scamacca, Luciano Spalletti ha rispolverato per l'attacco dell'Italia quel Moise Kean che a poco più di 19 anni, ormai 5 anni fa, segnava il secondo gol più giovane nella storia del tricolore. Da quel momento di primavere ne sono passate, tanto che il classe 2000 non trovava il gol con la maglia azzurra addirittura dalla doppietta realizzata alla Lituania nel 2021. Invece il tap-in con cui ieri ha trafitto il portiere Gerafi ha fatto nuovamente scoppiare la "Kean-mania", tanto in tutta Italia quanto a Firenze, che vedeva il proprio bomber esserlo anche in Nazionale dai tempi di Toni e Gilardino (QUI un approfondimento)

Quanta viola nelle giovanili - Kean non è però l'unico giocatore della Fiorentina che si è messo in mostra nelle varie selezioni dell'Italia in questa pausa delle Nazionali. Ad Edoardo Bove non sappiamo se l'aria di Firenze abbia fatto bene, certo è che il centrocampista romano con l'Under 21 di Carmine Nunziata ha trovato la prima rete contro San Marino e si è ripetuto con un'ottima prestazione nella vittoria degli azzurrini contro la Norvegia di questo pomeriggio. Ottimi segnali anche da Tommaso Martinelli, che con l'Under 19 ha parato un rigore contro l'Inghilterra e ha tenuto la saracinesca abbassata nel pareggio contro la Germania che l'Italia ha giocato in inferiorità per oltre 70 minuti. E sempre in Under 19 questo pomeriggio è arrivato anche il gol del Primavera Maat Daniel Caprini che ha permesso di pareggiare contro la Croazia. Insomma, in questa sosta la Fiorentina è stata assoluta protagonista della Nazionale italiana. E chissà se qualcuno adesso a Firenze proverà a fare pace con la maglia azzurra.