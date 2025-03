"È quel che volevamo, ora testa alla Juve". Fagioli già proiettato sulla gara da grande ex

"È il risultato che volevamo, ora pensiamo alla Juve". L'ha detto Nicolò Fagioli, al fischio finale di Fiorentina-Panathinaikos, ai microfoni di Sky Sport. Il regista è stato senza dubbio uno degli artefici della rimonta nei confronti dei greci, avvenuta con fame e cattiverai come rimarcato dallo stesso classe 2001 che poi, conseguentemente, ha rivolto lo sguardo alla partita più sentita per Firenze, nonché da grande ex per lui stesso. Rivivi le parole di Fagioli al termine del match: