DUNCAN, Salto di qualità: ora il dubbio C. d'Africa

Uno degli argomenti che nella giornata di oggi ha riscosso maggiore interesse sulle pagine di Firenzeviola.it è stato l'approfondimento proposto dalla nostra redazione su Alfred Duncan, uno degli uomini rivelazione dell'inizio di stagione della Fiorentina: non è un caso che l'ex Sassuolo sia entrato nelle grazie di Italiano, visti l’ottima percentuale di passaggi riusciti (79,9%), i 2 assist, le 12 occasioni create, la soddisfacente percentuale di lanci lunghi andati a buon fine (65,1%), nonché il gol siglato in una gara difficile come quella col Milan. Il salto di qualità è evidente. Ma il ragazzo risulta apprezzabile pure sotto il profilo umano, fosse solo per come ha approcciato l’eventualità di una sua convocazione nel Ghana per la prestigiosa Coppa d’Africa a gennaio.

