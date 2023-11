DUE UNDERDOG VIOLA TRA I MIGLIORI IN ITALIA: TERRACCIANO E DUNCAN AL TOP IN SERIE A

Fonte: Luca Masini (match analyst)

Numeri e classifica alla mano, la Fiorentina è la squadra che ha migliorato maggiormente il suo rendimento rispetto allo scorso campionato. Dodici gare, venti punti, quinto posto a pari merito con l'Atalanta e +7 punti rispetto a dodici mesi fa. Merito dell'impianto di gioco affinato da Vincenzo Italiano ma anche e soprattutto dell'exploit di alcuni singoli che si trovano in cima alle classifiche di rendimento per ruolo.

Grazie ai dati forniti da WhyScout, possiamo farci un'idea dei viola che finora hanno spiccato sui colleghi di reparto: sono due le grandi sorprese della stagione in casa Fiorentina. La prima, tra i pali, è Pietro Terracciano. col uno viola che per rendimento risulta essere il secondo miglior portiere di questa Serie A alle spalle di Di Gregorio del Monza. L'altro nome che non ti aspetti è Alfred Duncan: nel suo cluster (ovvero nel gruppo di calciatori con caratteristiche simili, cioè mediani e centrocampisti centrali), il ghanese è quinto in Serie A alle spalle di Calhanoglu, Friendrup, Locatelli e Paredes.

Terracciano e Duncan, due outsider che non ti aspetti sono tra i giganti dell'attuale Serie A. Due calciatori considerati sempre da tifosi e addetti ai lavori come di qualità "media" che hanno aumentato il valore delle loro prestazioni grazie soprattutto al lavoro sul campo . Nei top del campionato inoltre spiccano anche Lucas Martinez Quarta, quinto tra i centrali, Giacomo Bonaventura, secondo tra i trequartisti alle spalle di Colpani, e Nico Gonzalez, terzo tra gli esterni d'attacco dopo Berardi e Kvarastkhelia. C'è il portiere, il difensore centrale, centrocampisti difensivi e offensivi, solo non si vedono i centravanti. Tra Nzola e Beltran è l'angolano, ventisettesimo per rendimento tra le prime punte.