DUE NOVITÀ PER TRE PUNTI

Si torna in campo. Finalmente, dopo lo stop forzato a causa delle avverse condizioni meteo, la Fiorentina giocherà al Franchi per la terza volta consecutiva, alla ricerca di una continuità che manca ormai dalla stagione 2008-2009.

Il 3-5-2 ormai è la massima certezza di questa squadra, con Delio Rossi pronto a confermare modulo e giocatori, naturalmente dove possibile. Infatti, due forfait uno per squalifica ed uno per infortunio, constringono il tenico romagnolo a cambiare due degli interpreti delle ultime vittorie casalinghe.

La fase difensiva verrà confermata in toto, con un Boruc che appare sempre più in crescita tra i pali, ed una linea difensiva ormai inamovibile composta da Gamberini, Natali e Nastasic. Quest'ultimo si è preso la maglia da titolare e non se l'è più tolta, facendo crescere per quantità e qualità una difesa che nella prima parte della stagione si era un po' persa per strada.

La vera rivoluzione della sfida si presenta a centrocampo, con ben due nuovi volti rispetto alla partita contro l'Udinese. Partendo dalle certezze, che si chiamano Cassani a destra, Behrami interno e Montolivo in regia, si passa ai volti nuovi, che sono l'inedito Olivera come interno sinistro in vantaggio sul giovane Salifu (comunque da tenere sotto controllo come possibile alternativa allo squalificato Lazzari) e il redivivo Vargas al posto di un infortunato Pasqual. Le curiosità dei tifosi quindi saranno tutte verso l'asse mancino della linea mediana viola, con la speranza di vedere Olivera all'altezza delle aspettative e un Vargas ritrovato pronto a tornare a fare la differenza come ai tempi della Champions League.

La visita al ginocchio passata da Jovetic negli scorsi giorni, aveva tenuto in apprensione tutto il popolo viola, salvo poi passare da paura a speranza quando mercoledì sera il montenegrino ha dissolto ogni dubbio schierandosi idealmente titolare. Jo-Jo e Amauri, la nuova coppia che ha regalato due vittorie su due, al nuovo corso viola, guideranno la squadra alla ricerca dei tre punti. Il brasiliano è alla ricerca del gol che manca ormai dall'aprile del 2011 e Jovetic ha promesso che farà di tutto per fa si che questo accada. Che sia la volta buona?