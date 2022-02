DRAGOWSKI-FIORENTINA, UN SAN VALENTINO DA SEPARATI IN CASA

Domani sera la Fiorentina tornerà in campo allo stadio Alberto Picco per affrontare lo Spezia di mister Thiago Motta. Una partita importantissima sia in chiave classifica, ma anche per cercare di invertire il trend di una media punti fuori dal Franchi veramente bassa. Gara che cadrà proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, ricorrenza che non sarà certamente festeggiata tra Dragowski e la Fiorentina.

Il portiere polacco ormai è un separato in casa a Firenze e molto probabilmente, salvo clamorose sorprese, partirà in panchina anche domani contro la squadra ligure. È passato esattamente un mese dal 13 gennaio, gara di Coppa Italia contro il Napoli in cui Dragowski fu protagonista in negativo, dopo essere rientrato da un infortunio lungo quasi tre mesi. E dalla vittoria al Diego Armando Maradona, dove il classe ‘97 si fece espellere a fine primo tempo dopo aver praticamente regalato ai partenopei il gol del momentaneo pareggio, non è più spesso in campo restando in panchina per ben quattro gare di campionato.

Le difficoltà nel trovare un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e le discrete prestazione di Terracciano non aiutano sicuramente la rappacificazione tra Dragowski e il club viola. Resta anche difficile immaginasi che le cose nei prossimi mesi possano cambiano, mentre il polacco è finito nel mirino di diversi club, anche molto importanti, tra cui Borussia Dortmund, Napoli e Barcellona.