DRAGO, Il Milan ci pensa per il dopo-Donnarumma

Bartlomiej Dragowski è uno degli obiettivi del Milan per il possibile dopo-Donnarumma. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giovane portiere polacco della Fiorentina sarebbe infatti finito con forza nella lista di nomi valutata in vista della prossima estate dalla dirigenza rossonera, pronta a tutelarsi qualora il mancato - almeno finora - rinnovo di Donnarumma (contratto in scadenza nel 2021) dovesse rendere la sua cessione inevitabile già fra qualche mese (occhio alla Juventus e alle altre big europee). Il casting che guarda al futuro è ampio e importante, ma la candidatura dell'ex Empoli è una di quelle che piace non poco al nuovo corso del 'Diavolo'. Per il classe '97, in questa stagione, 27 presenze e tante critiche messe a tacere.