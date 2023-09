DODO, Si distingue per generosità: il gesto al bar

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dodo non sta attraversando il suo momento di forma migliore ma in fatto di generosità è sempre il numero uno. Il terzino viola tornando dall'allenamento si ferma spesso in un bar che trova lungo il tragitto che da Bagno a Ripoli va a casa sua. Impossibile non accorgersi di lui - raccontano gli altri clienti - anticipato spesso dalla musica che ama ascoltare in macchina. Dodo, come raccolto da Firenzeviola, durante i suoi "pit-stop" al bar aiuta sempre un venditore ambulante fermo davanti all'ingresso, lasciandogli generose mance.