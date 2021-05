DIFESA, Milenkovic-Pezzella: prima la A, poi l'addio?

Nikola Milenkovic e German Pezzella, due colonne della difesa viola, due destini che si preannunciano simili. Almeno per quanto riguarda il serbo, infatti, i tempi sembrano ormai maturi per un addio alla Fiorentina in estate, con le sirene inglesi che si fanno sempre più insistenti. Le sorti dell'argentino appaiono invece più incerte, ancora da scrivere, seppure, dopo la sessione di mercato dello scorso anno, una sua cessione non si fa più così improbabile. Prima, però, la testa dovrà inevitabilmente essere focalizzata sul finale di stagione, poiché tutto è ancora in gioco: c'è una società, la Fiorentina, da salvare.