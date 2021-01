DIFESA, La nuova certezza targata Prandelli

Un reparto che sembrava aver perso le sue certezze rispetto all'ultima stagione era la difesa. Se nella parte finale del vecchio torneo il reparto capitanato da Pezzella era uno dei capisaldi di questa squadra, in questa fase iniziale è andato evidentemente incontro a delle incertezze. Rispetto alle ultime quattordici giornate della scorsa stagione, in queste altrettante prime gare la Fiorentina ha subito otto gol in più. Un reparto a cui probabilmente è mancata quella solidità che prima lo contraddistingueva.

Anche se, nell'ultima gara con la Juve il mister Prandelli ha tirato fuori l'asso dalla manica schierando una netta difesa a cinque che ha dato visibilmente i suoi frutti. Una scelta, quella del mister, di affidarsi a questi cinque interpreti, che potrebbe essere utile anche in futuro. E inevitabile sottolineare che, complice anche l'espulsione nel primo tempo, tenere la porta inviolata all'Allianz non è pan di tutte le difese. Il reparto è riuscito così a chiudere in crescendo il 2020, scacciando le incertezze di questi ultimi mesi in una delle gare più sentite della stagione.