DIAVOLO E ACQUA SANTA

Il Diavolo e l'acqua santa? Più o meno parte così il mercato in entrata della Fiorentina con l'ufficialità di Maleh e la conferma che Kokorin sarà viola martedì. L'attaccante russo infatti ha la nomea di "testa calda", tutto genio e sregolatezza, visto che negli anni si è reso protagonista di episodi non sempre edificanti, come essere finito in galera per un anno per un'aggressione ad un funzionario russo. E forse a trent'anni con la scelta dell'Italia Aleksandr Kokorin vuole cambiare definitivamente pagina e affidarsi ad una nazione che gli ricorda l'allenatore (Mancini) e il ct (Capello) che lo hanno lanciato o rilanciato in alcuni casi tra Zenit e nazionale. Spogliarelliste, aggressioni e pistole alle feste sembrano lontani ricordi per il giocatore che lunedì sbarcherà in Italia. Nell'attacco viola arriva dunque un giocatore che può ricoprire più ruoli e porterà un po' di pepe nello spogliatoio. Dall'altra parte c'è il volto rassicurante di Youssef Maleh, 23enne emiliano di origini marocchine, mezzala sinistra del Venezia (dove rimarrà fino a giugno) e nazionale Under 21. Ragazzo introverso e di poche parole, ama la musica, qualche buon libro e passare il suo tempo con la fidanzata Fiammetta.