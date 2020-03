DI NECESSITÀ VIRTÙ

Negli ultimi giorni la Fiorentina ha preso atto di essere la seconda squadra di Serie A, dopo la Sampdoria, più colpita dal fenomeno del Coronavirus (COVID-19). La quarantena obbligatoria ha, così, relegato i calciatori gigliati all'interno delle proprie mura domestiche per le prossime due settimane, almeno da protocollo, coi medesimi che saranno tenuti a proseguire gli allenamenti da casa in modo da non perdere completamente la forma.

Per quanto complicato, sarà fondamentale mantenere alto il morale, cercando di adempiere alla clausura cui tutti sono costretti con la miglior disposizione d'animo possibile. C'è chi, come Igor, non ha perso tempo postando per primo sui social la foto della propria preparazione casalinga. Alla ripresa delle competizioni, chiaramente, ci vorrà del tempo per tornare alla miglior condizione, ma intanto è giusto osservare delle precauzioni.

Che non sono solo quelle pervenute dal Governo italiano ma anche dal... nutrizionista Cristian Petri, il quale sta seguendo a menadito i tesserati della Fiorentina con specifici programmi alimentari. Nelle varie abitazioni - come sottolinea questa mattina il quotidiano Tuttosport - si alternano momenti di relax a esercizi di forza e aerobici, e dopo cena a dormire presto. Tutti fiduciosi che da questo incubo usciremo come o più forti di prima.