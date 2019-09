DI FRA (S.STAMPA), Viola aveva paura di vincere

Queste le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico blucerchiato, in sala stampa nel post partita della sconfitta contro la Fiorentina: “L’espulsione di Murillo? Non ho rivisto bene il fallo. Siamo stati ingenui a subire il primo gol, siamo partiti bene nei primi 15’ non concedendo niente agli avversari, dovevamo essere bravi ad accorciare sugli attaccanti. L’espulsione certo che ha condizionato la partita ma ci tengo a sottolineare le nostre responsabilità, non quelle dell’arbitro. Abbiamo lavorato tanto sulla difesa in questi giorni e abbiamo fatto bene nello sviluppo iniziale ma dobbiamo migliorare nelle letture. Dobbiamo migliorare in malizia e in furbizia, nella Fiorentina è subentrata anche un po’ la paura di vincere per questo dobbiamo crescere”.