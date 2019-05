DI CHIARA A FV, Quanti errori della Fiorentina

Durante un evento a favore di ATT a Firenze, più precisamente a San Jacopino, ha parlato a Firenzeviola l'ex viola Alberto Di Chiara: "Parma-Fiorentina una sfida salvezza? C'è un po' di amarezza, perché fino a qualche mese fa entrambe le squadre speravano in un altro finale. Purtroppo ora c'è stato questo crollo totale, non me lo aspettavo: sarà una partita molto delicata, soprattutto per la Fiorentina. Se perde anche questa sfida può diventare un vero problema per i viola. Serve una reazione per fermare questa discesa, sarebbe importantissimo. Gli errori della Fiorentina sono stati tanti: dai comunicati sbagliati, alla gestione dell'allenatore. Montella era l'unico allenatore di valore che in quel momento poteva starci, sono state tutte decisioni di pancia, non razionali. Sarebbe stato giusto finire questo campionato e pensare al prossimo con estrema tranquillità. Invece hanno complicato le cose. L'Empoli al momento è la maggiore indiziata per retrocedere perché ha le gare più difficili. È brutto arrivare alle ultime due giornate senza la certezza della salvezza, soprattutto a Firenze".

Questa una foto realizzata da FirenzeViola.it dell'evento: