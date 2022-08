DAZN, Lega valuta azione legale contro la piattaforma

Una delle notizie più lette sulle pagine odierne di FirenzeViola.it riguarda i grossi problemi in cui sta incappando Dazn. Molti utenti non sono riusciti a vedere, o almeno a vedere per intero, le gare di ieri, a causa di problemi nell'autenticazione del proprio account. C'è stato un contatto tra la Lega Serie A e i vertici di Dazn: si valuta un'azione legale per danno di immagine verso la piattaforma streaming.

