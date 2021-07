Oggi è stato il giorno uno della terza Fiorentina dell'era Commisso. O meglio, se si vuole essere precisi, è stato il secondo day one dopo che il primo non è andato proprio a buon fine lo scorso 4 giugno quando fu presentato Rino Gattuso. Una giornata lunghissima, iniziata prima delle otto di questa mattina quando Vincenzo Italiano ha varcato per primo i cancelli di Campo di Marte dando così ufficialmente lo start alla sua era. Ieri sera il tecnico aveva già avuto l'opportunità di conoscere i propri giocatori, giunti al centro sportivo per i tamponi di rito, mentre questa mattina ha accolto uno a uno tutti coloro che sono arrivati per le consuete visite medico sportive.

Visibilmente emozionato e contenuto, il tecnico ha diretto successivamente nel tardo pomeriggio il primo allenamento all'interno del Davide Astori, dove sono arrivati i primi consigli, le prime spiegazioni tecnico tattiche e le solite esercitazioni offensive dove Vlahovic ha mostarto di essere più pronto che mai e di non aver perso lo smalto. In attesa dei nazionali (alcuni freschi di trofeo), delle pedine funzionali e dei nuovi acquisti, oggi si sono visti i primi volti nuovi come Maleh, i felici ritorni come Sottil e tanti giovani che si sono aggregati alla prima squadra per questo raduno pre-stagionale.

Quella di domani sarà un'altra giornata dedicata interamente ai test medici, mentre da mercoledì fino a venerdì la squadra sarà impegnata in doppie sedute di allenamento. L'entusiasmo non manca, e la speranza è che Vincenzo Italiano riesca a dare una spinta a tutto l'ambiente. All'allenatore il compito di risollevare le sorti dei viola, di costruire la prima vera squadra del ciclo di Commisso dopo un biennio non esaltante.