DAMIANI A FV, Vedrei bene Paqueta alla Fiorentina

A fare la previsione sul primo mercato post Covid, mentre a livello dirigenziale si discute ancora di ripartenza degli allenamenti collettivi e successivamente del campionato, è Oscar Damiani che, dall'alto dell'esperienza di procuratore e operatore di mercato dice a Firenzeviola.it: "Paqueta e Belotti? Le vedo operazioni complicate. Soprattutto Belotti, che ha un costo molto alto perciò io non lo vedo fattibile e credo che la Fiorentina punterà piuttosto sui propri giovani. Paqueta è sempre un'operazione difficile visto che il Milan lo ha pagato 35 milioni e non vorrà ricavarci meno di 25-30 milioni. Però se il Milan non ci credesse ritengo che sia possibile un prestito con diritto di riscatto. La vedrei una buona operazione per tutti e due perché Paqueta è un giocatore che alla Fiorentina vedrei bene e a sua volta il Milan manderebbe un suo elemento che ha poco spazio a giocare da titolare".