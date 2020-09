DAL RAMMARICO NERAZZURRO ALLA RIVINCITA VIOLA

E uno è andato. Evidentemente il primo della lista era proprio il rinnovo di Cristiano Biraghi. L'ultima parola, come sempre, l'ha avuta Rocco Commisso, e nel primo summit di mercato avvenuto ieri è stato definito il prolungamento del terzino. Forse la trattativa più necessaria dal punto di vista tecnico, considerando che domani riparte il campionato e la Fiorentina, con Dalbert tornato in nerazzurro, si ritrovava scoperta in quel ruolo. L'incontro tra le parti è stato positivo e si va verso l'intesa: il calciatore è pronto a firmare il rinnovo fino al 2024 con annesso adeguamento economico.

Il terzino sinistro dopo una parentesi importante della sua carriera all'Inter è tornato ufficialmente alla base, nella squadra che gli aveva permesso di fare un buon salto di qualità. Probabilmente rientra a Firenze con rammarico per non aver convinto il suo club del cuore a riscattarlo, ma con la consapevolezza di dover dimostrare ancora tanto ad una piazza con cui il feeling non è mai sbocciato. Salvo sorprese e con ogni probabilità, si riprenderà il posto da titolare su quella fascia sinistra, lasciata un anno fa, a partire già da domani nel debutto in campionato col Torino. L'ex Pescara, come ha dichiarato anche il suo agente Mario Giuffredi, è contentissimo a Firenze e felice di rimanere, consapevole che sarà lui il terzino sinistro titolare. Con l'Europeo alle porte, la continuità e la possibilità di giocare più gare possibili, sono delle opportunità che non possono non essere considerate.

I presupposti per fare una stagione a grandi livelli ci sono tutti: sono cambiate molte cose rispetto ad un anno fa, dalla società, all'allenatore fino ai giocatori. Da sottolineare anche la stima che Beppe Iachini ha nei suoi confronti, reputandolo un calciatore di qualità e di grande esperienza. Infine la voglia di far bene perché in ballo si gioca un posto all'Europeo, appuntamento al quale non vorrà di certo mancare. Adesso tocca solo al giocatore dimostrare ciò che ha imparato, chiamato a risanare quei dubbi e quelle incertezze che aleggiano intorno alla fascia sinistra.