DAL CS, Pezzella è in gruppo, Callejon da domani

Finalmente buone notizie dal centro sportivo, in vista della prossima partita con il Benevento. Capitan Pezzella infatti oggi si è allenato in gruppo e fa dunque ben sperare nel recupero. Callejon invece oggi ha fatto le visite mediche necessarie dopo la guarigione dal Covid e da domani rientra gradualmente in gruppo .Per quanto riguarda i Nazionali cominceranno a rientrare da domani, come Amrabat . Tutti però dovranno sottoporsi a un tampone prima di poter rientrare nella struttura.