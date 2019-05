DA POZZALLO AL FRANCHI. IL PROTAGONISTA È JOE BARONE

Chissà cosa sarà passato per la testa di Joe Barone ieri sera al Franchi, in tribuna per la prima volta nella casa di quella che potrebbe diventare la "sua" prossima squadra. Il braccio destro di Rocco Commisso, spuntato in tribuna per Fiorentina-Genoa, è stato in fondo il vero protagonista della serata di ieri dal momento che invece sul campo di spettacolo se ne è prodotto piuttosto poco.

La presenza di Barone sugli spalti del Franchi non poteva passare inosservata in un momento del genere, perché il manager nativo di Pozzallo e tifoso della Juventus, trasferitosi a Brooklyn all'età di 8 anni, è da anni nel mondo del Soccer americano ed è il Vice-Presidente dei New York Cosmos di Commisso, amico e collaboratore ormai di lunga data.

Passare dalla NASL (lega dove giocano i Cosmos) alla partita di ieri sera probabilmente non è stato così traumatico per chi è abituato ai ritmi non proprio forsennati del calcio americano, ma almeno Barone si è potuto godere la sciarpata della Curva Fiesole a fine gara (come mostra il video di FirenzeViola.it in calce all'articolo), in un clima però tutt'altro che festoso.

Le trattative con i Della Valle per l'acquisizione della Fiorentina procedono spedite in attesa di conoscere il contenuto del prossimo CdA viola, e tutto sembra scritto perché la presenza di Joe Barone ieri al Franchi sia stata solo la prima di molte. Vedremo se sarà così.