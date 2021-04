D. LIPPI, Via dopo tre ore di colloquio con la dirigenza

Davide Lippi ha lasciato in questi minuti il centro sportivo viola, dopo circa tre ore di colloquio con la dirigenza viola. In questi giorni molti procuratori passano da Firenze per fare il punto sui loro assistiti viola (vedi ieri Moggi jr per Callejon) e dunque anche il figlio dell'ex ct è venuto per capire le intenzioni della Fiorentina, anche alla luce del mercato che inizia a muoversi intorno ai giocatori gigliati. Lippi, ricordiamo, ha portato in viola Ribery, Caceres, Borja Valero, Quarta e Lirola.