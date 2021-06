CURTO A FV, Oliveira mediano box to box. Mendes...

Intervistato da FV, l'agente FIFA Emanuel Curto ha parlato così:

Quali sono le caratteristiche di Sergio Oliveira?

"È un centrocampista box to box e cioè completo: molto aggressivo difensivamente, altrettanto forte in attacco. Ha un buonissimo tiro, infatti segna tanto, e credo sia pronto per giocare nella Fiorentina".

Quanto può essere importante il procuratore Mendes come "aggancio" col Portogallo?

"Tanto. Tutti i giocatori di cui stiamo parlando saranno eventualmente fatti con Mendes: rappresenta Guedes da cinque anni, Oliveira non aveva agente e quindi si sta facendo seguire da lui per questa operazione in uscita dal Porto, stesso discorso per Corona il cui possibile acquisto della Fiorentina sarà mediato da Mendes".

