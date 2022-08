CORVINO, Jovic? Qualità non svaniscono in due anni

"Mi ero già espresso in base alla storia del ragazzo che è una storia straordinaria. Nell'Eintracht aveva fatto bene mettendo in luce la sua corsa dirompente, la capacità di la finalizzare e tante altre qualità e per questo lo prese il Real a tanti milioni. Quando uno ha queste qualità come possono venire meno per un anno o due meno buoni? Si tratta solo di dargli fiducia e fargli un'iniezione di entusiasmo e lui ripagherà sicuramente". Commenta così il profilo di Luka Jovic un ex direttore sportivo della Fiorentina, quale Pantaleo Corvino, direttamente ai microfoni di Radio FirenzeViola.

