CORSA SALVEZZA, Chi è messo meglio e chi peggio

Nonostante le aspirazioni di inizio stagione la Fiorentina si è trovata coinvolta in una lotta salvezza che quest'anno, complice probabilmente il campionato sui generis che stiamo vivendo, si è fatta veramente combattuta. Dal Torino all'ultimo posto fino al Benevento al 10°, nessuno si può sentire realmente al sicuro. Neanche i campani che possono vantare 8 punti di vantaggio sul Genoa terz'ultimo dopo la vittoria fondamentale contro lo Spezia. Crotone, Spezia, Parma, Cagliari, Bologna, Udinese e Sampdoria sono tutte invischiate nella lotta per non retrocedere, senza dimenticare che in questa Serie A così strana basta infilare una serie di vittorie per poter puntare ad obiettivi decisamente migliori.

Gli allenatori - La situazione tecnici è diversa da squadra a squadra. C'è chi come Fiorentina e Genoa ha deciso di cambiare, e chi nonostante i risultati pessimi sta continuando a puntare su allenatori che stanno mostrando discrete lacune, come il Torino di Giampaolo, il Parma di Liverani ed il Cagliari di Di Francesco. Poi ci sono gli esordienti: Stroppa con il Crotone ed Italiano con lo Spezia stanno dimostrando di non subire troppo il salto di categoria.

Chi è messo meglio - Un po' a sorpresa il Benevento di Pippo Inzaghi sta volando sulle ali dell'entusiasmo. Le vittorie con Fiorentina e Genoa sono significative di una squadra che è salita in Serie A per restarci. Anche se le prossime partite contro Milan, Cagliari ed Atalanta fino allo scontro diretto col Crotone saranno decisive. Così come anche la Sampdoria di Ranieri è partita bene, con qualche alto e basso. Fiorentina e Genoa sono invece ripartite nell'ultimo turno con due vittorie fondamentali: saranno decisive per la definitiva risalita?

Chi è messo peggio - Il Torino sta rischiando molto confermando Giampaolo sulla panchina. 8 punti in 14 punti sono un bottino che valgono l'ultimo posto e tante preoccupazioni. Cairo sta scegliendo la via della conferma: sarà quella giusta? Il Bologna con Mihajlovic si è salvato pareggiando all'ultima con l'Atalanta, ma nelle ultime partite ha mostrato una forma che non è affatto piaciuta all'allenatore. La prossima con la Fiorentina sarà molto importante. Il Parma ha raccolto una sola vittoria nelle ultime 11 partite, lo Spezia con la sconfitta in casa col Genoa si è inguaiato.