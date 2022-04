CORSA ALL’EUROPA: LO STATO DI FORMA DEGLI AVVERSARI VIOLA

La Fiorentina si appresta a disputare le sue ultime cinque partite della stagione. In testa c’è inevitabilmente l’Europa, obiettivo che inizialmente non era contemplato e che tuttavia, con l’andare del tempo, si è rivelato più che verosimile. Saranno giornate dure per i viola, data la loro importanza a questo punto del campionato, ma andiamo ad analizzare con ordine lo stato di forma dei prossimi avversari gigliati.

Udinese - Naturalmente il primo ostacolo sarà rappresentato dal recupero coi bianconeri, per i quali la salvezza difficilmente può ancora considerarsi una preoccupazione e che, nelle ultime cinque sfide, hanno raccolto un ko, un pareggio e tre vittorie. Rispetto a un girone esatto fa, i friulani hanno guadagnato due posizioni, passando da 14esimi a 12esimi (24 punti in più).

Milan - Sarà poi la volta dei rossoneri, in piena lotta scudetto e, attualmente, primi in classifica. Dopo quindici giornate dall’inizio della stagione il Diavolo era secondo, dunque ad altrettanti turni di distanza dal giro di boa è stata conquistata una posizione e 39 punti. Questo grazie a un filotto di risultati utili consecutivi che va avanti da metà gennaio.

Roma - A meno di particolari ribaltoni, quello coi giallorossi sarà uno scontro diretto per l’Europa. La squadra di José Mourinho vanta la stessa posizione in classifica di un girone addietro, ossia la quinta, e 33 punti in più. Togliendo la sconfitta di sabato con l’Inter, l’ultima disfatta era datata 9 gennaio contro la Juventus. Dalla parte dei viola c’è che, ad oggi, i capitolini sono ancora impegnati in Conference League.

Sampdoria - I blucerchiati non annoverano un momento di forma esaltante, avendo racimolato un punto nelle ultime quattro partite ed essendo ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. La squadra ligure, rispetto al girone scorso, ha perso una posizione in classifica, passando da quindicesima a sedicesima, e conquistato solo 15 punti.

Juventus - Infine la sfida per eccellenza, quella contro i rivali bianconeri, che risultano i più in forma del girone di ritorno. La classifica attuale, confrontata con quella del girone di andata allo stesso numero di giornate dal via, conta due posizioni guadagnate: da sesti a quarti. E ben 42 punti in più. Gli ultimi risultati non sono costanti (3 vittorie un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 gare) ma c'è la volontà di chiudere il campionato con la Champions in tasca.