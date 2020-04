CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Il Coronavirus non ha sconvolto solo il mondo del calcio italiano, ma ha costretto allo stop tutti i maggiori campionati europei. Andiamo a vedere le notizie più importanti proprio dai campionati esteri.

OLANDA: In Olanda sono state vietate le manifestazioni sportive fino al 1° dicembre. L'Eredivisie pertanto si avvia a una conclusione anticipata: il Telegraaf di oggi apre con quattro immagini nel quale vi sono raffigurate una nave pronta ad accogliere i passeggeri, una maratona, un concerto e una partita di calcio. Tutte e quattro le immagini con una croce sopra. "Ci vediamo a settembre!" titola Sportwereld con le immagini dei giocatori più rappresentativi di Eredivisie.

PERÙ: La Federcalcio peruviana ha annunciato di mettere a disposizione un milione di dollari (920mila euro) a disposizione dei club di Prima e Seconda Divisione, cercando di contenere le perdite dovute allo stop dei campionati a seguito della pandemia da coronavirus. "Abbiamo ricevuto il via libera dalla CONMEBOL per dedicare i fondi stanziati nell'ambito del suo programma Evolution 2020 a sostegno dei nostri club di Liga 1 e Liga 2" ha reso noto la FPF. In questo periodo le società peruviane sono in forte difficoltà, tanto che nei giorni scorsi una squadra di seconda divisione, il Deportivo Coopsol, ha licenziato tutti i suoi tesserati. Nella giornata di ieri il Carlos Mannucci FC ha annunciato di voler cessare i pagamenti ai suoi giocatori fino a 30 giorni dopo la fine dell'emergenza sanitaria nel paese.

SAN MARINO: Un dato sicuramente curioso è quello che emerge dalla Repubblica di San Marino, dove si sono registrati 462 casi di positività al Coronavirus. Su una popolazione di 33.785 persone, tali casi fanno salire la percentuale di positività all'1,4% che diviene la più alta nel mondo.

Dei casi segnalati, sono 39 i decessi dall'inizio della pandemia.

FRANCIA: "C'è ancora uno strappo fra i presidenti" si legge nel taglio de L'Equipe oggi in edicola. Non si riesce a trovare un accordo sulla ripresa dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2. Le Parisien fa invece il punto sulla questione stipendi, con i giocatori del Paris Saint-Germain che ancora non hanno trovato un accordo col club.

SCOZIA: La Premiership scozzese si avvia verso la cancellazione definitiva. La UEFA, pur invitando fortemente le federazioni a portare a termine i campionati, riconosce anche i "casi speciali", come i Paesi Bassi, il cui Governo ha deciso di vietare lo sport fino al 1° settembre. L'ammorbidimento del massimo organo calcistico europeo che darebbe la possibilità anche a chi non può terminare il campionato di iscrivere le proprie squadre nelle coppe europee, porta la Scottish Premier League a poter decidere di chiudere anticipatamente la stagione, come del resto già avvenuto ufficialmente dalla Championship in giù. In questo caso il Celtic si laureerebbe campione per il nono anno consecutivo.