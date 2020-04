CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

Cerchiamo di aggiornare anche su tutti i temi extra Fiorentina che vengono coinvolti dal coronavirus. Questa volta teniamo d'occhio i maggiori campionati di calcio europei, e non solo.

LIGA - Notizie poco confortanti in Spagna circa una eventuale ripresa del campionato. A gelare tutti il direttore dell'ospedale da Campo di Ifema, Antonio Zapatero, che ha dichiarato a Cadena SER: "Credo che sia impossibile che si possa tornare in campo questa estate". Parole che si scontrano con Liga e Federcalcio che spingono per una ripresa del torneo. Zapatero ha spiegato che: "Il test non è la soluzione, la soluzione arriverà a seconda del risultato del test. Se si scopre che non si dispone di anticorpi si è suscettibili alle infezioni". E ancora: "Nel periodo asintomatico fino a due giorni e mezzo prima dei sintomi e fino a mezza giornata prima dell'inizio dei sintomi la carica virale è massima e mantenere le distanze in campo non è possibile".

INGHILTERRA - Quando si riprenderà a giocare in Inghilterra tutte le partite di Championship, League One e League Two verranno trasmesse in TV. A confermarlo è il tabloid inglese The Independent: Rick Parry, presidente della EFL, ha confermato in una lettera scritta ai tifosi che purtroppo gli stadi rimarranno chiusi anche al termine del lockdown. Proprio per questo motivo si cercherà un accordo con i club e le televisioni per poter trasmettere tutte le gare in diretta.

PREMIER LEAGUE - È scontro in Premier League in vista della riunione prevista oggi fra i club. Si discuterà del taglio degli stipendi e soprattutto della ripresa del torneo e della deadline. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Premier League aveva inizialmente considerato il 12 luglio come data limite, per evitare che i broadcasters chiedessero degli importanti sconti (per 875 milioni di euro). Paure mitigate grazie alle rassicurazioni delle emittenti che detengono i diritti del torneo, riservandosi condizioni migliori in futuro. Tuttavia il 30 giugno scadranno i contratti di molti giocatori e non solo: diversi club perderanno sponsor o li cambieranno. Ad esempio il Liverpool che saluterà New Balance per passare a Nike il 1° luglio. Ciò che è emerso è che nove club di Premier League stiano cercando di fissare un ultimatum per la fine della stagione, mentre le big six (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham) vorrebbero evitare una deadline.ù

CHAMPIONS - La Champions League 2020-21 avrebbe già una data di partenza. Secondo quanto riportato da AS sarebbe il 20 ottobre. Nella giornata di ieri sono emerse indiscrezioni sulle date della stagione in corso, con la finale di Champions che si disputerebbe il 29 agosto e quella di Europa League il 26. Niente di ufficiale, per ora, in attesa del Comitato esecutivo della UEFA che il 23 aprile si riunirà.

MLS - La MLS, tramite un comunicato ufficiale, ha spiegato quali sono le opzioni per poter portare a giocare la stagione 2020. "La MLS - si legge - sta cercando di capire quale formato applicare per disputare la stagione. Si ipotizza anche una finale di MLS Cup nel mese di dicembre". Costanti contatti anche con i vari giocatori per capire quale formula possa adattarsi meglio alle disposizioni governative che non permetteranno di scendere in campo prima dell'8 giugno.