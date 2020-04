CORONAVIRUS, Non solo Serie A: tutte le ultime

L'allarme dovuto alla repentina diffusione del Coronavirus si sta espandendo più o meno in tutto il mondo. Di seguito le ultime novità legate al famigerato virus dal calcio internazionale.

ECUADOR - Il ct della Nazionale Jordi Cruijff e il suo staff tecnico si sono ridotti l'ingaggio del 70% per i prossimi mesi". A confermarlo ai microfoni di Radio Diblu è stato il Presidente della Federcalcio dell'Ecuador, Francisco Egas. Il figlio d'arte olandese guida la 'Tricolor' dallo scorso gennaio

GUBBIO - Intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica il tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente ha parlato della questione del taglio degli stipendi spiegando che in Serie C una decisione simile non può essere adottata e che serve una mano da parte delle categorie più importanti per permettere al sistema di reggersi: “Monza, Vicenza, Bari e Reggina sono entità a parte rispetto al resto della Serie C. In squadra ho giocatori che prendono 1500 euro al mese ed è questa la vera Serie C. Senza quattro mensilità come si fa a pensare che si possano pagare mutui o affitti? - continua Torrente - In C gli stipendi non si toccano. La Serie A deve dare una mano, mutualità e serve costituire un Fondo di Solidarietà".

CROTONE - Questa mattina il Football Club Crotone ha donato 4000 mascherine all'ASP di Crotone, cercando di fornire un contributo concreto a chi è impegnato in prima linea nell'emergenza in atto. Il direttore generale Raffaele Vrenna si è recato personalmente presso il nosocomio crotonese per consegnare i dispositivi di protezione individuale destinati ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che, mettendo in alcuni casi in secondo piano la propria vita stessa, hanno donato la propria professionalità e - non seconda - la propria umanità, e da settimane sono impegnati in questa difficile lotta per arginare la diffusione del Covid-19.

AS - Avete voglia di calcio e siete stanchi delle repliche? Nel mondo sono rimasti 4 campionati in cui si gioca regolarmente: Burundi, Nicaragua, Bielorussia e Tagikistan. Proprio questi ultimi due saranno trasmessi in diretta dal sito ufficiale di As. Si parte con Neman Grodno-Belshina Bobrysk, in programma alle 18 e valida per il campionato bielorusso, che vedrà trasmesse domani altre 3 partite. Sempre domani spazio anche al campionato del Tagikistan con il derby della capitale fra Lokomotiv Pamir e Dushanbe 83.

CELTIC - Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, il Celtic Football Club ha confermato oggi che è stato concordato, tra la società e i propri tesserati, un pacchetto di misure che aiuteranno il club a superare l'attuale crisi del coronavirus, garantendo al contempo la tutela dei diritti e degli interessi di tutti. Per il periodo aprile-giugno, il direttore generale, il direttore sportivo, i direttori non esecutivi, la prima squadra, lo staff tecnico e i dirigenti dell'Academy hanno accettato una riduzione "significativa degli stipendi".