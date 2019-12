COPPA ITALIA, Domani sorteggio Fio-Atalanta e...

Si svolgeranno domani alle ore 15 in Lega i sorteggi per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare degli ottavi di finale di coppa Italia e - dove si rendesse necessario - dei quarti di finale tra le squadre di Serie A teste di serie e quelle non teste di serie. Campo già definito per le sfide fra squadre di A e squadre di B (Napoli-Perugia si giocherà al S.Paolo, Lazio-Cremonese all'Olimpico), mentre per le altre sfide - fra cui Fiorentina-Atalanta - sarà l'urna a stabilire dove si disputerà la gara secca degli ottavi (in programma la terza o la quarta settimana di gennaio). I viola, in caso di passaggio del turno, se la potrebbero vedere ai quarti con l'Inter: anche in quel caso sarebbe il sorteggio a determinare il campo in cui si disputerà la partita (a meno che, invece, i nerazzurri venissero eliminati).