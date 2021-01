CONTE, Meritavamo di passare già nei 90'. La Juve...

Queste le parole di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, in sala stampa nel post partita della sfida di Coppa Italia vinta per 2-1 contro la Fiorentina: “Il valore della vittoria? Sicuramente è un’ottima prova anche perché penso che avremmo meritato di passare entro i 90’ invece di rischiare di perdere con nervosismo e ansia nei 120’. I ragazzi sono stai bravi a sfruttare fino all’ultima occasione da gol. E’ una vittoria importante che ci dà energia positiva anche per domenica, visto che affronteremo una squadra forte: lì misureremo le nostre ambizioni. Il peso dei supplementari in vista delle Juve? Non penso che si faranno sentire nelle gambe dei giocatori, avranno influenza 0 secondo me. Ho fatto dei cambi ed i ragazzi sono determinati. Eriksen regista? Ho sempre detto che noi dobbiamo essere bravi a cercare in tutti i modi di sfruttare tutto il potenziale della rosa, non lasciando nulla di intentato. Christian è un ragazzo postivo che merita tanto”.