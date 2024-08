CONFERENCE, Il profilo delle sei avversarie dei viola

Fonte: Niccolò Righi e Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per il terzo anno consecutivo la Fiorentina ha ottenuto, non con qualche gratta capo, l’accesso al girone di Conference League. A differenza degli scorsi anni, il girone sarà unico con le avversarie che saranno una per fascia (QUI LE REGOLE DELLA NUOVA CONFERENCE).

In prima fascia i Viola hanno pescato gli austriaci del Linzer Athletik-Sport-Klub, più conosciuto come LASK. Club della cittadina di Pasching, nell’Alta Austria, in cui militano vecchie conoscenze come Jerome Boateng e l’ex Lazio Valon Berisha. La partita si giocherà al Franchi, così come al Franchi saranno le gare contro i gallesi del The New Saints e i ciprioti del Pafos, piccolo club fondato nel 2014 ma capace, in cinque anni, di scalare fino alla conquista della Coppa di Cipro.

Per quanto riguarda le squadre in trasferta, i viola si troveranno contro una seconda squadra cipriota, ben più nota, ossia l’APOEL di Nicosia, dove milita El Arabi, che i viola si trovarono di fronte durante la scorsa finale contro l’Olympiakos. La formazione di Palladino dovrà poi affrontare la trasferta portoghese in casa del Vitória Guimarães. Il club lusitano tra le sue file annovera anche l'ex terzino della Fiorentina, in viola nella stagione 2017-2018. Infine per i gigliati ci sarà la vicina trasferta svizzera tra le mura amiche del San Gallo. In questa stagione per gli elvetici i migliori marcatori sono Willem Geubbels con 5 reti e Chadrac Akolo con 4 gol.

Di seguito il valore, secondo i dati di Transfermarkt.it, di mercato delle singole rose delle sei squadre che affronterà la Fiorentina:

LASK 43 milioni

APOEL Nicosia 15,38 milioni

Vitoria Guimaraes 45,38 milioni

The New Saints 2,84 milioni

Saint Gallen 23,30 milioni

Pafos 21,53 milioni