CONFERENCE, Dove vedere Vitoria-Fiorentina in tv

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima partita del maxi girone di Conference League, con la Fiorentina pronta ad affrontare alle 21:00 il Vitoria Guimaraes. I viola nella competizione si ritrovano a ridosso della vetta (occupata dal Chelsea) con 12 punti ottenuti in 5 partite. Uno in meno dei portoghesi, a quota 13 e ancora imbattuti nel percorso previsto dal nuovo format. La partita questa sera sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre che in streaming su NOW Tv e Sky Go.