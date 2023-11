CONFERENCE, Coppe nazionali: ok le tre avversarie viola

FirenzeViola.it

Tutte le avversarie della Fiorentina in Conference League erano impegnate nelle rispettive coppe nazionali. Tutte e tre, Ferencvaros, Cukaricki e Genh, hanno passato il turno. Ferencvaros supera il turno in Coppa d'Ungheria battendo in casa per 4-3 dopo i tempi supplementari il Puskas Academy. Il Cukaricki in trasferta supera invece il turno ai rigori (dopo lo 0-0 ai tempi supplementari) ai danni del Radnicki Belgrado. Vittoria in trasferta e passaggio del turno anche per il Genk in Coppa del Belgio che batte per 4-0 l'URSL Vise.