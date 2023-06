CON LA ROMANIA SULLO SFONDO

FirenzeViola.it

Joe Barone, nell’ultima conferenza stampa di Rocco Commisso, lo ha citato: Luis Munteanu. Classe 2002 di proprietà viola ma che si trova in prestito al Farul in Romania. Il giovane attaccante, arrivato a Firenze nel settembre del 2020 dal Viitorul, non è mai stato al centro dei progetti tecnici viola ed era dunque sparito dai radar. Fino, come detto prima, alle parole di Joe Barone, che un po’ di curiosità hanno attirato su di sé.

I dati non mentono. Munteanu, questa stagione, collezionando 27 presenze (più del 70% da titolare) nel maggior campionato rumeno, ha segnato 10 reti e realizzato 6 assist. Nella maggior parte dei casi è stato utilizzato come punta centrale, mentre meno sono le apparizioni da ala sinistra. Il Farul ha terminato la regular season al primo posto in classifica e successivamente ha vinto il campionato rumeno. Prima di essere girato in prestito questa stagione, con la maglia della Fiorentina Primavera, ha realizzato 13 reti in 40 presenze. Un altro talento modellato da Alberto Aquilani. Inoltre, il suo mercato di valore (dati Transfermarkt) è in crescita.

Adesso, prima del ritorno a Firenze, avrà, forse, la possibilità di realizzare il sogno di esordire con la maglia della Nazionale rumena (venerdì contro il Kosovo e il 19 giugno contro la Svizzera): "È un orgoglio essere qui e spero di fare belle prestazioni in nazionale, se sarò impiegato”. Questa una parte delle sue parole.

Sarà un’estate di osservazioni in casa viola, e magari anche di conferme. Sicuramente Munteanu, come tanti altri giovani si giocherà le proprie carte in ritiro. Sperando che sia la volta buona, dopo essere andato a farsi le ossa, di essere protagonista in prima squadra.

