Comuzzo e la sua nuova vita in viola. Ma in estate occhio a Napoli e Juventus

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata anche quella legata al futuro di Pietro Comuzzo, oggetto del desiderio sul mercato del Napoli a gennaio. Come evidenzia il pezzo de Il Corriere dello Sport di stamani, ora la Fiorentina se lo gode e per Palladino è una grande notizia, come rimarcava ieri in conferenza stampa quando sottolineava la duttilità che vuole dai suoi giocatori. Con entusiasmo, Comuzzo si rimette a disposizione della squadra e la società ne beneficerà almeno fino a giugno, quando torneranno le voci di mercato: il Napoli infatti - scrive il quotidiano - pare intenzionato a rilanciare in estate e anche la Juventus è molto attenta alla situazione sul suo conto. Ma per adesso i viola si godono il talento cresciuto nel proprio settore giovanile.

