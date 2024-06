COMUNICAZIONE, Elena Mannucci saluta la Fiorentina

Estate, tempo di calciomercato ma anche di addii e sostituzioni in altri comparti aziendali. Novità in vista infatti anche per quanto riguarda la comunicazione viola, dove ci sarà un addio. Uno dei volti femminili della Fiorentina, Elena Mannucci, ha interrotto infatti la collaborazione con il club secondo quanto appreso da FirenzeViola.it. Ex calciatrice e conduttrice, Elena era alla Fiorentina dal gennaio 2023 quando prese il posto di Veronica Maffei e in particolare nell’ultimo anno ha curato tante rubriche dal Viola Park, tra dirette per gli allenamenti, interviste agli atleti di altri sport e aperitivi con i viola club e tifosi. Ha anche condotto le due serate al Franchi in occasione delle finali di Conference. Periodo movimentato per Elena, anche per la storia d’amore -ormai rilanciata da tutti i media - con l’ex calciatore Osvaldo, conosciuto proprio in occasione di un’intervista al Viola Park dove era andato a seguire alcune partite, come al Franchi, tanto che sembrava potesse essere preso da Pradè per l’area Scouting. Così invece per ora non è stato ed anche per Elena, che intanto si consola con gli impegni della Nazionale dei creators digitali, è arrivato il momento dei saluti.

La stessa Mannucci, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato questo post: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani".

Ecco il post originale: