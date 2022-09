COMMISSO, Un presente elettrico che va stemperato

Tra gli articoli più letti di oggi su FirenzeViola.it c'è la copertina di mezzanotte, firmata dal direttore Tommaso Loreto e dedicata all'analisi delle dichiarazioni fiume di ieri di Rocco Commisso. Di seguito un estratto dell'articolo, che potete leggere integralmente QUI:

"Un momento di bilancio per affrontare il domani, sotto ogni profilo strutture incluse, ma soprattutto per stemperare un presente fatto di una certa elettricità (e rancori lontani anni luce dalle celebrazioni d'inizio avventura) che chi ha frequentato la sala stampa, ieri, ha nuovamente percepito. Quasi che, ancor prima dei primissimi responsi della stagione in corso, le divisioni interne alla piazza fossero già così ampie da non meritare riavvicinamenti, tanto più alla luce di una non ben precisata solidarietà da parte della città che il presidente non ha avvertito di fronte a quelli che ha vissuto come attacchi personali".