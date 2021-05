COMMISSO, Ricorso Italia Nostra chi rappresenta?

Altre dichiarazioni di Rocco Commisso dal Viola Park. Il presidente della Fiorentina si sofferma sul ricorso di Italia Nostra in attesa di giudicato: "Questo ricorso, come ha detto Italia Nostra, è contro il Comune e non contro Rocco. Quando certi mi dicevano di fermarci un paio di mesi fa ma ho detto di no: se abbiamo sbagliato ok, ma se siamo nel giusto perché? Qui devono esserci zero possibilità: Comune, Regione Toscana, ingegneri, Soprintendenza, archeologi. Perché c'è una persona che vuole rappresentare il territorio? Non è concepibile. Siete in democrazia in Italia, ci sono il sindaco e il presidente della Regione per rappresentare i cittadini: questo signore aveva tutto il tempo per fare quel ricorso ed ha aspettato fino all'ultimo. Meglio che me ne stia zitto perché non mi compete... Ma speriamo bene, o sennò davvero me ne vado a casa".