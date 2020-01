COMMISSO, Oggi gara eroica: che grinta i ragazzi

Queste le parole in zona mista di Rocco Commisso nel post partita di Fiorentina-Atalanta: “Questa è la vittoria più bella della mia gestione: ho letto tanti giornali sull’Atalanta ma oggi siamo stati meglio noi: abbiamo vinto con il cuore e con la forza. L’arbitro non è stato bravo, il rosso di Pezzella non era meritato. Adesso guardiamo un giorno alla volta: non siamo dove dobbiamo essere ma ho visto la squadra in crescita fin dalla gara di Bologna. Abbiamo sempre segnato prima noi degli avversari, nel 2019 abbiamo quasi sempre dovuto rimontare. Cutrone? Bellissimo gol, il Signore ce l’ha mandato ma abbiamo anche speso dei soldi… abbiamo fatto un bell’innesto per la nostra squadra ma tutti oggi hanno giocato bene. Bellissimo il passaggio di Pulgar per Lirola, che finalmente ha segnato. L’atteggiamento di Iachini? Si vede, ero preoccupato dopo il pari dell’Atalanta ma poi i miei ragazzi si sono ripresi. Questa è una partita eroica. I tifosi oggi? Li voglio ringraziare, ci sono stati molti vicini. Non voglio sentire fischi ma solo applausi per la nostra squadra. Il mercato in entrata? Si vedrà quello di cui abbiamo bisogno, vediamo cosa mi dirà Pradè. Se torno sereno a casa? Ora vado in vacanza, me la merito… Lo stadio? Si vedrà... sono deluso perché credevo che ci fosse più prontezza: non è tutto preciso come voglio io”